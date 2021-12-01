Жена популярного украинского телеведущего, который ведет телешоу "Маска" и "Співають всі", Владимира Остапчука - Кристина Горняк обратилась к украинцам после скандала с мужем.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз Владимир Остапчук опубликовал извинения на своей странице в Инстаграм. Как известно, В день памяти о жертвах Голодомора Владимир Остапчук вел вечеринку во Львове, и показал, как проводит её. На мероприятии собралось множество блогеров. Украинцы посчитали это неподобающим.

"Друзья, хочу извиниться за те неуместные Сторизы 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию", — объяснился Владимир Остапчук.

Его жена - Кристина Горняк прокомментировала публикацию и призвала украинцев быть не такими лицемерными.

"Я тобой горжусь! и знаю какой ты в душе! Жаль, что хайп который к тебе не имеет отношения, расценили так…. Люди, давайте будем добрее и не такими лицемерными!", — обратилась Кристина Горняк.

Ранее сообщалось, Остапчук обратился к украинцам после скандала из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов: "Я не могу..."

Также, ведущий шоу "Маска" Остапчук с бутылкой в руке вызвал на откровенность: "Пришёл домой и расплакался"

Politeka рассказывала, жена ведущего "Маски" Остапчука "сбежала" из города и показала, как проводит время: "Да! Я из тех!"



