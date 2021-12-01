Украинская хип-хоп-исполнительница Аlyona Alyona (Алена Савраненко), которая недавно раскрыла личность своего возлюбленного, поделилась новым откровением о личной жизни.

Как сообщает Politeka.net, недавно Аlyona Alyona впервые вышла в свет со своим избранником - рэпером из Запорожья по имени Денис.

Аlyona Alyona в новым сторис призналась, что ей довольно часто приписывали романы с различными известными мужчинами, стоило им только появиться где-то вместе.

Артистка предложила угадать, с кем у нее были фейковые романы.

Аlyona Alyona рассказала, что ей приписывали отношения с тееведущим Алексеем Дурневым, рэпером Kyivstoner и казахстанским хип-хоп исполнителем Fatbelli.

Также Аlyona Alyona решела рассказать и о своих настоящих отношениях В частности она призналась, что очень переживала из-за разрывов.

«В один из таких периодов я натянула на себя розовые очки и начала искать идеал», - поделилась артистка.

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