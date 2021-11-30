Звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов засветился вместе с Олей Поляковой, которую поцеловал в губы, показал, как развлекается с суперблондинкой.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной отечественной певицей. Звезда также участвовала в "Лиге Смеха", где была тренером команды "Стояновка". Капитаном этого коллектива является Иван Люленов. В одном из выпусков юморист поцеловал певицу. Теперь появился совместный сторис Оли и Ивана, который опубликовала Полякова у себя в Инстаграм.

На новых кадрах Оля была в платье и туфлях. Рядом стоял Иван, который был в пиджаке. На видео парочка танцевала под песню Люленова.

"Ей говорят, звезда, а я то знаю, что она...", - звучали слова песни.

На видео Иван взял за руку Олю, которая присела, танцуя для ТикТока.

На следующем видео Полякова уже была сама. Певица записсала сторис под еще одну песню, оставшись в том же наряде.

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