Кристина Горняк, супруга ведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука, не смолчала после "наезда" известной блогерши Саши Бо (Пустовит).

Жена Остапчука отрегировала на высказывание Саши Бо по поводу ее участия в скандальной вечеринке в День памяти жертв голодоморов 27 ноября. Горняк репостнула со странички блогерши ее комментарий и оставила собственный, передает Politeka.net.

Саша Бо назвала поступок Остапчука "дебильным и необдуманным", что спровоцировал "всеукраинский скандал". Девушка попросила прощения у всех, чьи чувства зацепила, и отметила, что не собирается далее оправдываться - "я была гостем, который пришел к другу".

"Хайп с разводом потерял уже свою силу, надо найти новые публичные темы? Говоришь, у тебя блог о доброте?? А где же она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро...", - отреагировала жена ведущего "Маски" и "Співають всі".

Отметим, речь о шумихе, поднятой после того, как Владимир Остапчук, опубликовал в "сториз" кадры пышного застолья с подпистью: «Блогерская голодная туса». В такой трагический для Украины день, во Львове проходила вечеринка блогеров, ведущим которой и был Остапчук. Позднее он извинился перед соотечественниками.

Популярная в Сети Саша Бо этим летом шумно разводилась с Игорем Пустовитом, тоже блогером. Пара выясняла отношения в соцсетях и на всевозможных интервью. Именно про этот хайп, скорее всего, и намекнула жена Остапчука.

Напомним, Остапчук обратился к украинцам после скандала из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов: "Я не могу..."

Как сообщала Politeka, Остапчук показал чопорной Фреймут, как правильно целоваться.

Также Politeka писала, что ведущий "Маски" и "Співають всі" Остапчук в обновках вызвал зависть у своей жены.