Украинская легендарная исполнительница София Ротару завоевала огромную любовь публики, и поклонники нередко вспоминают, какой была их кумир в молодые годы.

Известная исполнительница влюбила в себя миллионы людей, передает Politeka.net. В Сети то и дело создают группы, посвященные певице.

Так, в одном из аккаунтов решили вспомнить, как София Ротару выглядела в молодости. Поклонники опубликовали фото, на котором звезда позировала в белом платке и шубе. Датируется снимок 1978-ым годом, на тот момент артистке был 31.

За три часа публикация собрала почти 200 лайков и много комментариев.

"Красота в простоте...", "Это точно. София Михайловна самая лучшая женщина во всей вселенной. ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏", "Какая прекрасная!😍", "Красота какая. Столько лет прошло. А вы всё лучше и лучше. Счастья вам желаю ❤️❤️❤️🔥🔥", "Сонечка !Ты бесподобна !Наша красотуличка !Мы тебя очень любим !❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, София Ротару вышла замуж в 1968 году за музыканта Анатолия Евдокименко. В 1970 году у пары родился единственный сын Руслан.

Муж артистки умер в 2002 году, после чего опорой и надежным плечом для нее стал сын, который сейчас помогает во всех делах.

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