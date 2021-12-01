Внучка легендарной певицы Софии Ротару - модель Соня Евдокименко предстала в открытом наряде, позабыв о нижнем белье.

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является популярной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Уже год она в отношениях с известным бизнесменом Денисом Жадановым, который входит в список Forbes. Стоит отметить, что Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где обучается на дизайнера.

Так, на этот раз внучка Ротару опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Соня Евдокименко позирует на камеру в одной кофте, которая открывает вид на идеальную фигуру модели. Стоит отметить, что внучка Ротару под открытый наряд не надела топ.

"Давным-давно", — подписала фото Соня Евдокименко.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "София, ты потрясающая", "Какая красота", "София, ты красивая", "Представляю себе".

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