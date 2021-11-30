Известный украинский певец, композитор и продюсер Александр Пономарев показал свою любимицу, с которой живет.

Как передает Politeka.net, Александр Пономарев является известным украинским артистом и продюсером. Он был дважды женат, первый брак у него был с Аленой Мозговой, с которой у них появилась дочь Женя. А в 2012-ом году он развелся со своей женой - Викторией Мартынюк, с которой у них есть сын - Саша. С тех пор он держит в секрете свою личную жизнь.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Александр Пономарев показал свою любимицу, с которой живет. Её зовут Кузя. На видео собака забрала кусочек сыра сулугуни и отказывается его отдавать обратно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кузя, что ты? Отдай сулугуни. Нет? Отдавай. Да? Ну хорошо", — сказал Александр Пономарев.

Поклонники артиста оставили множество комментариев под видео: "Маленькая красавица", "Это ж надо, какая красавица", "Настоящая львица, добычу не отпустит. С праздником, без домашних животных жизнь грустная", "Такое ощущение, по видео, что сулугуни длинной в половину Ши".

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