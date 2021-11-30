Британская певица Дуа Липа, которая в этом году отпраздновала 26-й день рождения, показала эффектный образ на красной дорожке.

Как пишет Politekka.net, Дуа Липа является популярной европейской певицей. За звездой следят десятки миллионов фолловеров со всего мира в Инстаграм. И певица старается не расстраивать своих фанатов, постоянно делясь с ними всем интересным. В новой публикации Дуа Липа показала, как эффектно выглядит на красной дорожке.

Для выхода в свет певица надела черное платье, которое идеально подчеркнуло ее формы. Звезда шла по красной дорожке, впечатляя роскошным образом. Также Липа показала просто свой образ, позируя для фото. На других снимка Дуа была с другими людьми.

"Последние дни в British Fashion Awards. Ношу нестандартное платье от одного из моих любимых молодых британских дизайнеров", - написала Липа под фото и видео.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Так шикарно", "Моя прекрасная", "Сверхкрасиво", "Великолепная", "Идеальная мама".

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