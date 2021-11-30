Певица Кристина Соловий, любимица Святослава Вакарчука на шоу "Голос країни", которую он после проекта продюсировал, показала новый чувственный образ в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий стала популярной отечественной певицей. Звезда заявила о себе, придя на "Голос країни", где стала любимицей фронтмена "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, после чего он ее продюсировал. Недавно звезда снялась для мужского глянца, поражая своей страстью. Теперь певица решила рассказать, что такое для нее осень, записав чувственное видео для Инстаграм.

На новых кадрах звезда была в узкой маечке, которая подчеркнула ее формы. Звезда пела песню песню об осени.

"Каждая моя осень – это не только самый благоприятный период для творчества, но и ловушка из воспоминаний и сомнений, в которую я каждый раз ступаю добровольно. Кого я люблю, ради чего живу, пишу и пою? Каждую осень я на распутье: остаться в этой ловушке, выбраться и улететь? Уснуть в сладкой меланхолии или проснуться и отпустить ее, а вместе с ней и события, людей, пустые слова и все, что отжило - отпустить, как дерево отпускает последний лист, в последний осенний день 30 ноября 2021 года.

Осень приходит, чтобы замедлить время. И власть ее законна до первого снега. У осени нет лица, но ее длинные-длинные руки способны охватить и удержать множество событий. По Осени никогда не ностальгируют как по лету и она ревнует, как настоящая дева. Поэтому я посвящаю эту хоррор-балладу Осени – героини, которая замедляет время и учит его ценить".

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Невероятно красиво", "Отпустить", "Как всегда невероятно - гениально".

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