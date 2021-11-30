Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который снова станет судьей на шоу "Голос країни", покорил поклонников сияющим видом на фото.

На днях стало известно, что лидер "Океанов" снова станет тренером на шоу "Голос країни" после пятилетнего перерыва, передает Politeka.net. Артист на шоу собирается раскрывать таланты.

Сейчас же певец продолжает много работать, не забывая делать посты в Инстаграм. На страницу украинской знаменитости подписаны 97,7 тысяч пользователей Сети.

Святослав Вакарчук в новом посте покорил своих поклонников сияющим видом. В комментариях некоторые отметили, что причиной "свежего" вида певца стали приятные перемены в личной жизни.

"Вы светитесь от большой любви и большого счастья!!! 💫💞💞💞💞💫 сияют глаза ярче, чем звёзды на небе 🕊", "Некоторые красавчики чем старше, тем симпатичнее😂", "Спасибо тебе, что ты снова поешь", "Кот, что Ты творишь?!!! ❤️ ❤️ ❤️", "Какая красота 😍", "Где Мария? В Цюрихе?", - написали пользователи Сети.

Отметим, в сюжете ЖВЛ сообщили, что в августе Святослав Вакарчук стал отцом - якобы ему родила сына продюсер Евгения Яцута.

А за два месяца до этого певец объявил о разводе с женой, с которой прожил около 20 лет.

Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" выдал правду о разводе с женой, с которой прожил 20 лет

Как сообщала Politeka, звезда "Голос країни" и любимица Вакарчука пожаловалась на неприятности

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