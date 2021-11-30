Известная певица Алина Гросу выложила в сети очаровательный кадр с новогоднего выступления, на котором появилась в кукольном образе.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица и актриса Алина Гросу, которая после развода с мужем закрутила роман с героем своих клипов Романом Полянским, поделилась в Instagram необычным кадром. Оказалось, что звезда уже готовится к праздникам, и похоже, выступила на новогоднем концерте.

На новой фотографии Алина запечатлена на сцене в компании парней и девушек из шоу-балета. Перед камерой певица появилась в кукольном образе – на ней роскошное белое платье интересного фасона, которое подчеркнуло стройную фигурку. Дополняют образ светлые туфельки на шпильке. Волосы красотки собраны в кудрявую прическу, а на ее лице яркий сценический макияж.

В подписи к публикации Гросу написала: "А мы уже начинаем отмечать Новый год 🎄 и готовим за месяц для вас красивые праздничные номера, шоу и сказочные истории 🤩✨🙌🏽. А вы готовитесь заранее к НГ? Подарки покупаете? Или, как обычно, все в последний момент". Поклонники тут же принялись комментировать фото звезды, засыпая ее комплиментами и ответами.

Напомним, Репетиция к концерту Алины Гросу едва не закончилась трагедией для певицы: "Выпаду сейчас! Спустите!".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу прямо на балконе блеснула формами в кружевном комбинезоне: нескромные кадры.

Также Politeka писала, что Жена продюсера "Квартал 95" с Алиной Гросу померились красотами в купальниках: "Это тяжелый выбор".