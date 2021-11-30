Известная украинская исполнительница Камалия Захур, которую называют самой богатой певицей Украины, показала, как готовится встречать первый день зимы.
Как пишет Politeka.net, артистка и жена миллиардера Мохаммада Захура поделилась атмосферным фото на своей странице в Инстаграм.
В посте Камалия рассказала, что в ближайшее время ее ждет много работы без выходных.
«Сегодня официально последний день осени. Впереди 3 официальных месяца зимы. График работы предусматривает работу в первые 20 дней декабря без выходных, а затем 20 дней в полные праздничные дни без какого-либо рабочего дня. Хотелось бы, чтобы выпало много снега, но Бог его знает ...?», - поделилась своим графиком на декабрь певица.
Она также опубликовала милое домашнее фото. На снимке Камалия сидела на полу в милом наряде, похожем на пижаму. Перед ней валялась целая куча всевозможных елочных игрушек. Судя по всему, певица подошла к процессу встречи зимы весьма серьезно.
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Поклонники Камалии не смогли пройти мимо.
«Класс, так по домашнему», «Елка с меня тогда», «Красавица», «Люблю», «Далеко идущих планов пока нет, но ваш мне очень по душе! Да будет снег!», - пишут люди.
Напомним, самая богатая певица Украины похвасталась талантом дочерей-двойняшек.
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