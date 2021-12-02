Известная украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona рассказала поклонникам о жизни со своим бойфрендом, которого долго скрывала, а недавно сообщила, что они живут вместе.

Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская рэп-певица и автор песен Alyona Alyona (настоящее имя Елена Савраненко) в своем Instagram поделилась с поклонниками мыслями об идеальном мужчине.

Так, исполнительница рассказала, что в юности она мечтала, чтобы ее возлюбленный был похож на отца. Также Alyona Alyona рассказала, что хотела, чтобы у ее мужа было свое мнение, интересы и характер, а также, чтобы он был добрый, отзывчивый, смешной.

Также Alyona Alyona рассказала, что раньше она выполняла роль мамы в отношениях, однако сейчас все изменилось.

"Сейчас, я очень рада, что в моей жизни есть другой мужчина, с которым мы живем во взаимоуважении и дополняем друг друга. Живем так, что каждый из нас чувствует себя комфортно, а я чувствую себя любимой", - написала Alyona Alyona.

Напомним, что ранее рэперка скрывала своего нового бойфренда. Однако недавно Alyona Alyona рассказала, что парня зовут Денис, он из Запорожья и также занимается рэпом.

Ранее Politeka писала, что горе в семье ведущего Анатолия Анатолича поразило DZIDZIO, Alyona Alyona, Витвицкую и других: "Не верится...".

Напомним, что Alyona Alyona избавилась от одежды и задела украинцев серьезным вопросом: "Как это обычно бывает...".

A еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona высмеяла любимый прием украинских шоу, в Сети поддержали: "Чуть не поседела".