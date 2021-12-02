В сети показали милое видео с "тайной женой" Олега Винника Таюне, на котором показали ее необычную реакцию на роскошный букет роз.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной певице Таисии Сватко (Таюне), которую называют "тайной женой" Олега Винника, опубликовали милое видео, на котором красотке дарят красивый букет. Фанатов растрогала застенчивая реакция красотки на цветы, она растерянно поблагодарила за такой презент.

В ролике можно увидеть, что Таюне стоит на сцене, когда ей выносят букет алых роз. Она аж растерялась от такого подарка, приложила руку к лицу и застенчиво заулыбалась. А затем громко сказала спасибо, и улыбка не сходила с ее лица.

В подписи к публикации говорится: "Такая милая реакция". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео с Таюне: "Даже мне понравилось", "Ой, это же здорово. Не могу, она тут так мило засмущалась", "Частичка счастья", "Очень. Классное видео. Спасибо вам огромное. Молодцы ребята", "Красавица".

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