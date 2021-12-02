Известная украинская певица Алина Гросу, которая неудачно вышла замуж и развелась с первым мужем, рассказала, готова ли к браку с новым бойфрендом.

Как пишет Politeka.net, 26-летняя украинская певица Алина Гросу, которая встречается с русским актером Романом Полянским. Официально слухи об их романе пара подтвердила лишь в мае этого года, хотя отношения им приписывали уже давно.

Так, в интервью телепрограмме "Зірковий шлях" Алина Гросу рассказала, готова ли она выйти замуж за на 12 лет старше Полянского после неудачного первого брака.

"Мне не очень хочется выходить замуж. Я была. Ничего не менялось, когда я полгода была замужем. Я в принципе люблю больше свободу, если честно. Но я понимаю, когда дети будут планироваться, тогда нужна семья, большая, крепкая. Но я не очень хочу из брака в брак прыгать, поэтому я хочу быть уверенной в Роме, у нас, в нашем будущем. И только тогда что-то решать", - написала Гросу.

Напомним, что в 2019 году Алина Гросу вышла замуж за бизнесмена Александра Комкова. Пара развелась через пол года после роскошной свадьбы. Экс-муж певицы отметил, что не общается с Гросу.

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