Певица MARUV (Анна Корсун), которая не раз оказывалась в центре разных скандалов из-за своего неподобающего поведения или из-за слишком открытых нарядов, привыкла говорить о себе в социальной сети.

Анна Корсун прославилась после участия на «Евровидении» и стала известная среди многих из-за скандала, связанного с частыми выступлениями в России. За время своей карьеры Корсун также стала показывать в Инстаграм свою жизнь и говорить о личном.

В этот раз Анна ответила на самые интересные вопросы фанатов и рассказала много интересного, о чем поклонники не знали в Инстаграм. В частности, речь зашла об образовании артистки.

У певицы спросили: важно ли образование для человека?

Она ответила: «Я бы сказала даже необходимо, и желательно техническое. Это очень развивает мыслительные способности человека, креативность, логику, дает навык выявлять закономерности, структурировать процессы и еще много всего интересного. Все в нашем мире подвластно законам математики и магии цифр».

Касательно своего личного образования, Maruv подтвердила, что у нее оно есть: «Да, есть два! Специалист радиофизик и магистр интеллектуальной собственности. Кстати, сейчас я планирую идти учиться и получать высшее образование еще по двум направлениям».

Мы также писали, что Анна показывает в Инстаграм не только постановочные кадры со своих концертов или кадры подготовки к выступлениям. Звезде нравится также демонстрировать и личные фото, на которых она может показать себя без латексных костюмов, грима и украшений.

На новых фото Анна порадовала разными образами, которые примеряла на отдыхе с мужем. Первое совместное фото с супругом понравилось поклонникам больше всего.

Напомним, MARUV поделилась редким фото с мужем, который сильно изменился

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