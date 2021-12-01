Известный украинский танцор Максим Ежов озадачил поклонников кадрами в Инстаграм с разбитым лицом и непонятными словами о том, что с ним произошло.
Как пишет Politeka.net, утром в среду хореограф, выступавши на «Танцях з зірками» в паре с Лесей Никитюк, а позже ставший участником шоу-балета Оли Поляковой, заставил поволноваться своим видом.
Так, Ежов без какого-либо объяснения опубликовал на своей странице фото из машины. На нем танцор сидел со следами крови и синяками на лице.
«Бывает и такое!», - написал Ежов.
Судя по фото, у него был разбит нос.
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Чуть позже Макс записал короткое видео. На кадрах он сидел уже с пластырем на носу. Танцор слегка замялся, а потом произнес лишь: «Друзья, я все позже объясню».
Поклонники танцора тут же отреагировали на его публикацию. Многие решили, что танцор позирует в гриме.
«Внезапно», «Хороший гримёр», «Крутой мейк», «Кошмар что ты на ринге был», «Что случилось? Снова машина?», «Нос реалистично а вот щеки как мейк», «Что случилось с кем подрался?», - писали люди.
Отметим, что в прошлом году Ежов попал в серьезное ДТП, в котором чудом выжил. При этом его машина тогда сильно пострадала.
Напомним, партнер Никитюк по "Танцям з зірками" разбился в ДТП, фото и подробности драмы.
Как сообщала Politeka, беда настигла партнера Никитюк по «Танцях з зірками», машина разбилась вдребезги.
Также Politeka писала, что звезда "Танців з зірками" попал в кошмарное ДТП, машина в хлам.