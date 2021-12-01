Бывшая солистка группы "ВИА Гра", известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер показала, какой была много лет назад, далеко до популярности.
Надежда Мейхер родом из Хмельницкой области, передает Politeka.net. С детства будущая звезда занималась танцами и выступала на разных мероприятиях.
Судьба артистки изменилась после встречи с Валерием Меладзе, который приехал в Хмельницкий. В 2000-м году Надежда Мейхер прошла кастинг в группу "ВИА Гра", после чего о ней узнали в Украине и за ее пределами. На тот момент девушке было всего 18 лет.
В новом стори Инстаграм звезда решила вспомнить то время, когда она не была популярной. Надежда Мейхер опубликовала фото, сделанное с однокурсниками в 1998 году, когда ей было 16.
"Далекий 1998-й. Курсы по изучению английского языка", - написала певица.
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На фото звезда самая крайняя слева.
Отметим, Надежда Мейхер несколько раз покидала и возвращалась в "ВИА Гру", сейчас же она занимается сольной карьерой, кроме того, много снимается в фильмах и сериалах.
Примечательно, что также артистка - дизайнер, она регулярно выпускает новые коллекции, и демонстрирует модели на себе.
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