Певица MARUV (Анна Корсун), которая недавно рассказала о своем настоящем техническом образовании, высказалась по поводу своего некультурного поведения и обращения.

Исполнительница привыкла рассказывать о себе в Инстаграм и часто делится в сети довольно личными кадрами, демонстрируя не только моменты из тренировок или выступлений. В этот раз она решила поговорить о темах в Инстаграм, которые больше всего интересуют фанатов.

В частности, речь зашла о некультурном поведении MARUV, которое осудила одна из фанаток: «Зачем вы постоянно говорите «шо», уж простите, но открывая рот, вы деревня».

«Во-первых, мне нравится в себе все. А «шо» особенно обожаю! Это моя изюминка, это делает меня мной. Во-вторых, да я из маленького города и я горжусь этим. Свою деревню я из себя не собираюсь из себя выводить, я ее очень люблю и она мне очень помогает оставаться добрым, открытым и настоящим человеком.

В-третьих, я вам не прощаю и лучше бы вы не открывали свой городской, высокомерный и недалекий рот. Либо принимайте меня такой, как есть, либо отписка!», высказалась MARUV.

Отметим, популярная артистка уже почти 10 лет строит отношения со своим мужем, Александром. Мужчина работает ее PR-менеджером. MARUV нередко признается в любви супругу в Инстаграм, хотя и говорит, что между ними возникают конфликты на разные темы.

Несмотря на то, что пара давно уже вместе, у нее нет детей. В своем интервью в программе «Зірковий шлях» Анна рассказала, планирует ли она ребенка. По словам артистки, планировать в этом вопросе не стоит, ведь беременность может наступить через год, через два или сейчас. Ведь организм совсем по-другому может распорядиться.

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