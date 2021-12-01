В преддверии финала популярного шоу «Холостячка-2», главной героиней которого стала певица Златой Огневич, артистка решила показать, как решилась на смену имиджа и преобразилась.

Совсем скоро, в пятницу, станет известен победителя второго сезона «Холостячки», в котором Злата Огневич должна выбрать своего избранника. Пока что не известно, осталась ли она с победителем после шоу, но поклонники терпеливо ждут.

Пока до финала остается всего пара дней, Злата решила показать, как пришло время перемен. Ей захотелось чего-то новенького, поэтому она решила преобразиться. Злата сделала множество афрокосичек с накладными прядями для длинны.

«Скоро вернусь в Сторис с новой прической» - сначала заинтриговала Огневич, а уже после похода в салон представила первые кадры с преображением.

«Сейчас у меня самые популярные вопросы о прическе: легко ли спать теперь, болят или нет, как ухаживать и много ли они весят…», - также подписала кадры Злата.

Мы также писали, что в полуфинале первую розу от Златы Огневич получил Дмитрий Шевченко. Вторую розу девушка вручила Андрею Задворному. Также на реалити вернулся психолог Роман Свечкоренко.

Отметим, уже в эту пятницу, 3 декабря, зрители увидят финал романтического реалити-шоу "Холостячка", и узнают, кого выберет певица Злата Огневич.

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