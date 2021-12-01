Знаменитый украинский певец Дмитрий Монатик (MONATIK) растрогал экс-ВИА Гру и победительницу «Танців з зірками» Санту Димопулос обращением к самым близким людям.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась кадрами эмоционального выступления коллеги в Сториз своего Инстаграм.

Накануне Димопулос посетила мероприятие, на котором выступали многие украинские звезды. Среди их выступлений ее особенно впечатлил номер Монатика, который решил раскрыть душу перед присутствующими.

Артист выступил с искренним монологом из своей песни «Моим».

«И по старинке стихи превратились в дорожный шум-бум играет со мной, по разному.

С вами тоже играть будет, захочет поднять, захочет соврать, навяжет серые будни.

А вы затопите каналы водою вы, горите идеей, горите мечтою вы, никаких увы, будьте достойными.

Бьют - дайте сдачи, врут - закройте уши, идите дальше, что может быть краше», - говорилось в песне.

Димопулос оценила то, что эти строчки Монатик посвятил своим самым дорогим людям.

«Невероятный, глубокий, талантливый Дмитрий Монатик. Этот монолог он посвятил своим сыновьям и жене Ирине. Не перестаю восхищаться», - призналась певица.

Отметим, что сам Монатик ранее говорил, что записал этот монолог от чистого сердца, и хотел в нем рассказать своим маленьким сыновьям о самом важном.

Напомним, жена Монатика после "Дома Гуччи" впечатлила украинцев новым фото.

Как сообщала Politeka, жена Монатика показала самое ценное, что есть у них с мужем.

Также Politeka писала, что жену Монатика на фоне ночного Парижа засыпали комплиментами.