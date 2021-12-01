Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая показала недавно модный образ во время похода по магазинам, устроила эффектную фотосессию со старшей дочерью.

Как известно, Ольга Сумская является популярной исполнительницей на сцене, часто берется за самые неожиданные роли и недавно завершила съемки сразу в двух кинолентах. Сейчас Сумская выступает в театре и в свободное время ведет Инстаграм.

В этот раз Ольга показала, как наслаждалась временем с дочерью, которая приехала ее навестить, а также устроила вместе с ней редкую съемку. Известно, что Антонина Паперная не живет в Украине, поэтому крайне редко видится с близкими.

Антонина Паперная родилась 1 июня 1990 года в Киеве в актерской семье, ее отец Евгений Паперный, актер, Народный артист Украины развелся с Сумской, но поддерживает с ней нормальное общение.

Эффектная внешность в старших классах школы привела Антонину в модельный бизнес, однако в итоге она все же стала актрисой.

Отметим, Сумская тщательно ухаживает за внешностью, поэтому выглядит ничуть не хуже дочери. Звезда не только использует домашние средства, но также регулярно посещает косметолога. В результате в свои 55 лет Ольга Сумская может позволить себе любой крупный план.

Ранее актриса записала черно-белое видео с цветными вставками.

На кадрах звезда позировала на пляже, а ветер поднимал ее волосы, она стояла молча. На видео была наложена песня Kamik "Тишина на двоих".

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