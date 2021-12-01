Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2021" отечественная модель Анна Неплях показала свой костюм для "Мисс Мира"

Как пишет Politeka.net, "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях активно ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится многим интересным. В этот раз звезда показала свой костюм для конкурса "Мисс Мира".

На фото Анна была в необычном костюме. Он был с вышивкой, макой, колосьев пшеницы и лент.

"Вышитый код Украины - название моего национального костюма для конкурса "Мисс Вселенная", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау", "Красота", "Это что-то невероятное", "Ого", "Вау, и вы и костюм просто шикарные", "Завораживает", "Он невероятный. Победы вам, вы стоите того", "Мамамия, это что-то шикарное", "Как красиво!!! Готовый референс для картины", " Затронуло за самое сердце. Очень красиво и символично", " Очень необычно и красиво", " С ума сойти как круто! желаем победы", " Невероятно красиво и со смыслом!".

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