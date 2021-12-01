Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина, недавно трогательно поздравившие маму и родственников с днем матери, часто получают положительные комментарии в социальной сети Инстаграм.

Лиза и Гарри Галкины стали в короткий срок популярны в сети после того, как артисты начали публиковать кадры с ними. Галкин и Пугачева не раз рассказывали, что очень гордятся детьми и теперь всячески планируют поддерживать из начинания.

Причем в социальной сети Инстаграм часто на фан-аккаунтах появляются простые фото детей с праздников, отдыха или домашние кадры без постановок. Поскольку Галкин и Пугачева ведут закрытый образ жизни, фанатам нравится наблюдать за их детьми.

В этот раз Лиза и Гарри покорили счастливым видом в нарядных образах:

«А вот брат и сестра – это постоянная поддержка. Согласны? ❤️; Милота неописуемая👏 Ещё и любовь на долгие годы жизни! Родители-чудо🙏; Очень красивое фото👏; Это прекрасно❤️❤️😍; Какие классные и красивые дети самые красивые и воспитанные ❤; Да, это истина! Всё зависит от воспитания, видно/ что детьми занимаются. Здоровья всем. Согласна на все 100 процентов. Это так. Гармония».

Как видно, Лиза и Гарри Галкины стали быстро популярны в Инстаграм из-за своих звездных родителей. Теперь у детей даже есть свои странички в социальных сетях, где активно публикуются разные моменты из их жизни.

Ранее поклонники наблюдали, как маленькая Лиза показывала Алле Пугачевой свои рисунки и рисовала свой портрет, демонстрируя умения на камеру. Как известно, дочь Пугачевой ходит с братом на различные курсы, обучается дома и часто читает стихи на камеру.

Напомним, что Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.

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