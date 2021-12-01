52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно дала долгожданный концерт после съемок, приняла участие в новой работе и заинтересовала дизайнерским нарядом.

Дженнифер Лопес является всемирно известной исполнительницей, которая много работает над тем, чтобы повышать планку своих концертов. Причем не боится 52-летняя знаменитость доказывать каждый раз, что также и выглядит очень молодо.

Недавно Лопес приняла участие в новой фотосессии, ради которой примерила полупрозрачный наряд с вышивкой и прозрачными вставками. Также исполнительница выбрала вечерний вариант макияжа.

Причем акцент в образе Лопес выбрала неизменный – на своих формах, которые едва скрывало платье нюдового оттенка. Это и не удивительно, ведь Дженнифер старается показывать, что много работает над собой и ее фигура – лишь результат усердных тренировок.

Ранее певица рассказала, что у нее последний день в этой стране, и она возвращается домой. Дженнифер Лопес записывала кадры в заснеженном лесу и не скрывала радости о скором возвращении домой.

"Я отправляюсь домой из Смитерса, Канада, чтобы увидеть моих "кокосов" и других близких на День Благодарения. Я люблю вас всех ❤️", - написала Дженнифер Лопес.

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