Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, показала, как наслаждается свободными минутками, проведенными вместе с дочкой.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Лободы появилось видео, снятое на заснеженной улице. Певица решила покатать свою младшую дочку Тильду на санках, устроив ей настоящие зимние забавы. Видео получилось очень атмосферным и по-праздничному веселым.

«А вы уже выбрали музыку своего новогоднего настроения? Мы с Тилей – да», - подписала видео звезда, предложив поклонникам отгадать название песни.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Зимняя Нежность», «Малыш», «Снежинки», «Какое красивое начало. Благодаря Вам появляется Новогоднее настроение», «Ваша новая песня и будет настроением для нового года», «Красота вокруг нас», «время волшебства», - пишут пользователи сети.

Отметим, что у Лободы две дочки. Старшую она родила в гражданском браке с танцором Андреем Царем. Отца второй дочки Лобода тщательно скрывает от публики.

Напомним, что Лобода показала двухэтажные хоромы по соседству с российскими знаменитостями: "Какие красивые...".

Как сообщала Politeka, Лобода удивила видом в мини-купальнике с дочками: "Девочки мои...".

Также Politeka писала, что Лобода в миниатюрном платье-комбинации похвасталась ножками: "Мечта каждой девушки".