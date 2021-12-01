Известная украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, показала, как наслаждается свободными минутками, проведенными вместе с дочкой.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Лободы появилось видео, снятое на заснеженной улице. Певица решила покатать свою младшую дочку Тильду на санках, устроив ей настоящие зимние забавы. Видео получилось очень атмосферным и по-праздничному веселым.
«А вы уже выбрали музыку своего новогоднего настроения? Мы с Тилей – да», - подписала видео звезда, предложив поклонникам отгадать название песни.
В комментариях артистке оставили массу приятных слов.
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«Зимняя Нежность», «Малыш», «Снежинки», «Какое красивое начало. Благодаря Вам появляется Новогоднее настроение», «Ваша новая песня и будет настроением для нового года», «Красота вокруг нас», «время волшебства», - пишут пользователи сети.
Отметим, что у Лободы две дочки. Старшую она родила в гражданском браке с танцором Андреем Царем. Отца второй дочки Лобода тщательно скрывает от публики.
Напомним, что Лобода показала двухэтажные хоромы по соседству с российскими знаменитостями: "Какие красивые...".
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