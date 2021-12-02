Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал совместное фото с Максом Чмерковским, Лесей Никитюк и Екатериной Кухар, опубликовал фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма стал популярным хореографом и танцором. Знаменитость судит проект "Танці з зірками" последние несколько сезонов. Не забывает хореограф и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Влад Яма был с другими судьями и Лесей Никитюк. Влад и Макс надели смокинги, Екатерина была в белом платье, а Леся в алом наряде с разрезом от бедра. На втором фото звезды застыли в других позах.

"С каждым сезоном телезрители всё лучше разбираются в танцах. Ну или им так кажется.

Но финал по ощущениям был всё-таки суперфиналом. Как и поддержки на втором фото)", - написал Влад Яма под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Всадили женщину-гору", "Прекрасные", "Сезон , а особенно суперфинал был потресающим, с каждым сезон всё круче и круче", "Влад в таком луке на Яценюка похож".

Напомним, Леся Никитюк в роковом образе приковала к себе внимание Чмерковского и Ямы

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