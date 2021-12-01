Артистка спела на одной из программ

Мама молдавского исполнителя Дана Балана, который был тренером на шоу "Голос країни", Людмила, покорила талантом на одной из программ на Родине.

Мама Дана Балана завоевала большую любовь молдавской публики, передает Politeka.net. Много лет она проработала на местном телевидении ведущей.

Людмила Балан вела детские программы и о прославившихся молдаванах. Кроме того, мать звезды поет не хуже знаменитого сына.

В новом посте Инстаграм звезда разместила видео, на котором продемонстрировала свой талант. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Людмила Балан исполнила песню на румынском, придя на одну из программ.

День Румынии, объединяющий все румынские души!!! С днем ​​рождения румыны, где бы вы ни были!!!", - написала мать певца.

Поклонники телеведущей были поражены голосом артистки и написали ей много комплиментов.

"КРАСИВАЯ ❤️🙌", "Какой голос 😍✨💜", "как же красиво😍", "❤️❤️❤️❤️ Процветания Вам Людмила и вашим странам🙌🙌🙌", "Ну просто женщина-праздник!Вы потрясающая❤️👏👏👏", "Классс. Хоть и не понимаю о чем, но очень красиво и гармонично", "с праздником ! Хорошие слова ))", - написали пользователи Сети.

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