Известная украинская певица, телеведущая и кума Дзидзьо Ольга Цибульская впечатлила эффектным перевоплощением в известную художницу.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка часто общается со своими поклонниками, поддерживая активность на своей странице. Цибульская отвечает на вопросы подписчиков, а также устраивает разные игры.

В этот раз она предложила поклонникам называть даты, а сама публиковала фото, сделанные в этот день. На одном из фото Цибульская предстала в образе мексиканской художницы Фриды Кало, чей образ очень популярен в поп-культуре. Она позировала с огромными цветами на голове, а также нарисовала себе знаменитую моно-бровь. Цибульская отметила, что этот фотосет она устроила для одного из известных украинских журналов.

«Я стилист», - шутливо подписала она фото.

Стоит отметить, что образ Фриды Кало достаточно часто повторяют для ярких фотосессий. Например, Настя Каменских перевоплощалась в художницу в один из праздников. Тогда артистке писали, что она невероятно похожа на мексиканку.

Напомним, что Оля Цибульская прижалась к Козловскому: «Понюхайте Виталика».

Как сообщала Politeka, Цибульская показала, чему ее учит маленький сын: "Артистичный малый".

Также Politeka писала, что Цибульская поведала о крупной неудаче: "Решила взять паузу".