Известная певица и кума шоумена Дзидзьо Оля Цибульская в сети, как выглядела десять лет назад, опубликовав архивный снимок.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская, которая является кумой Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась необычным кадром, на котором показала, как выглядела десять лет назад.

В своих Instagram-сторис Ольга предложила поклонникам индексную игру – они пишут любую дату, а она им показывает снимок, сделанный в этот день. Так, одной из первых выпала дата 9 октября, и на это певица показала свое фото, которому больше десяти лет.

На черно-белой фотографии еще более молодая Цибульская запечатлена, стоя на балконе и выгнув спину, выглядывая с него. Перед камерой артистка появилась в интересном образе – на ней свободная кофточка оверсайз и короткие шортики, которые подчеркнул стройные ножки в чулках и на шпильках. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

"Это 2010 год", - подписала архивную фотографию Оля Цибульская.

Напомним, Кума Дзидзьо Цибульская показала, чему ее учит маленький сын: "Артистичный малый".

Как сообщала Politeka, Кума Дзидзьо Цибульская в прозрачной блузе показала, чего боятся все мужчины: "Осторожно!".

Также Politeka писала, что Цибульская и Козловский поразили жутким перевоплощением: «Думаю, на сайт знакомств выставить фотку…».