Известный украинский певец и телеведущий, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес задержал свой сольный концерт, к которому так долго готовился.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм артист опубликовал видео, показав, как его гримируют к выступлению. Он отметил, что постарается выйти на сцену чуть позже, чтобы все зрители успели доехать на концерт.

«Знаю, что огромные пробки на дорогах, не переживайте. Мы постараемся всех подождать», - отметил Дантес.

Позже он записал видеообращение к поклонникам, которые уже ждали его в зале. Артист попросил их немного потерпеть, чтобы все успели попасть на концерт.

«Друзья, я знаю, что вы меня ждете. Я тоже жду, чтобы выйти на сцену. Но оказывается, там очень много людей на улице. Давайте подождем их вместе и выйдем на сцену. Я очень переживаю, сильно», - отметил Дантес.

Отметим, что 1 и 2 декабря Дантес дает свои первые за долгое время сольные концерты.

Напомним, что Владимир Дантес поддержал Билана после "пьяного" концерта: "Я его понимаю".

Как сообщала Politeka, Владимир Дантес признался, переживает ли перед сольными концертами: "Мне пришлось...".

Также Politeka писала, что Дантес нашел звездного двойника Дикусара: "Не могу понять…".