39-летняя певица Бритни Спирс пожаловалась на свой день и показала, как поднимает себе настроение дома, примерив несколько ярких образов под Мадонну.

Как пишет Politeka.net, Бритни Спирс является популярной западной певицей. 39-летняя артистка также ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Бритни показала множество платьев, позируя у новогодней елки. Как можно понять, звезда хвасталась образами под песню Мадонны.

"Разве ты не любишь Мадонна???? У меня вчера был дерьмовый день !!! Папарацци сфотографировал, как я выхожу из общественной ванной ... Я имею в виду, как это неловко ???? Итак, прямо когда я вернулся домой, у меня был PFC… это означает «вечеринка для уверенности», и я клянусь, если у вас есть проблемы с уверенностью или низкая самооценка и вам нужно практиковаться в ходьбе с высоко поднятой головой и немного сгорбленной… вы должны попробовать! !!! ⁣", - написала Бритни.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Мадонна и ты королева когда-либо", "Да, Барби", "Красиво и сияюще", "Мы любим Мадонну и любим тебя", "В следующий раз возьми меня с собой! Я буду сражаться с ними за тебя! Оставьте КОРОЛЕВУ в покое!", "Так приятно видеть, что ты улыбаешься. Я любила тебя с детства".

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