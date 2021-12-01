Украинский боксер, чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик полностью восстановился после боя и вновь вернулся к тренировкам.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у спортсмена появилось фото, сделанное в спортивном зале. Александр Усик позировал в брендированной толстовке и выглядел очень брутально.
«Бокс воспитывает терпение и формирует характер, что несомненно приводит к успеху. USYK-17 это не просто об одежде, это не просто о спорте. Это в первую очередь об образе жизни!», - подписал фото боксер.
В комментариях спортсмену оставили массу восторженных отзывов.
«Лучший! Ей богу», «Герой нашего времени! Человечище и чемпион», «Усатый красава», «USYK для меня - настоящий боксерский джентльмен, настоящий чемпион», «Взгляд чемпиона», «Саша супер, умница, комсомолец, спортсмен, красавец!», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что на сегодняшний день Александр Усик является одним из самых титулованных боксеров в мире.
Напомним, что Усик впечатлил брутальным видом на съемках фильма: «Легенда».
Как сообщала Politeka, Усик похвастался красоткой-женой, которая родила ему троих детей.
Также Politeka писала, что Александр Усик впечатлил видом в куртке-скафандре: «Гость из будущего».