Украинский боксер, чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик полностью восстановился после боя и вновь вернулся к тренировкам.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у спортсмена появилось фото, сделанное в спортивном зале. Александр Усик позировал в брендированной толстовке и выглядел очень брутально.

«Бокс воспитывает терпение и формирует характер, что несомненно приводит к успеху. USYK-17 это не просто об одежде, это не просто о спорте. Это в первую очередь об образе жизни!», - подписал фото боксер.

В комментариях спортсмену оставили массу восторженных отзывов.

«Лучший! Ей богу», «Герой нашего времени! Человечище и чемпион», «Усатый красава», «USYK для меня - настоящий боксерский джентльмен, настоящий чемпион», «Взгляд чемпиона», «Саша супер, умница, комсомолец, спортсмен, красавец!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на сегодняшний день Александр Усик является одним из самых титулованных боксеров в мире.

Напомним, что Усик впечатлил брутальным видом на съемках фильма: «Легенда».

Как сообщала Politeka, Усик похвастался красоткой-женой, которая родила ему троих детей.

Также Politeka писала, что Александр Усик впечатлил видом в куртке-скафандре: «Гость из будущего».