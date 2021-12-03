Певица Светлана Лобода устроила зимние развлечения с младшей дочерью Тильдой и поделилась своим счастьем с фанатами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода является успешной певицей из Украины, которая после аннексии Крыма решила переехать в Россию и строить карьеру там. У звезды есть двое дочерей - Евангелина, которая родилась 9 апреля 2011 года в Киеве, а также Тильда, которую артистка родила в 24 мая 2018 года в США. На новых кадрах в Инстаграм Светлана показала, как проводит время с младшей дочерью.

На кадрах Светлана бежала по снежной улике, а в санках рядом катилась Тильда. В видео звучала мелодия, которая, видимо, из новой песни Лободы.

"А вы уже выбрали музыку своего новогоднего настроения?

мы с Толей - да", - написала Лобода.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оо, уже зацепило", "Какое красивое начало. Благодаря Вам, появляется Новогоднее настроение", "И снова хит будет", "Малыш огонь", "И время волшебства".

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