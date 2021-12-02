Исполнительница Элина Мбани, которая является одной из четырех певиц "Женского квартала", показала чувственный образ без одежды.
Как пишет Politeka.net, Элина Мбани стала популярной певицей и резиденткой "Женского квартала". Звезда входит в "вокальный квартет" проекта вместе с Верой Кекелией, Мартой Адамчук и Лали Эргемлидзе. Элина также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где за ней следят тысячи украинцев.
На новом фото Мбани показалась без одежды. Звезда самое интересное прикрывала руками, на которых были "золотого" цвета украшения. На втором фото Элина была уже с другими украшениями и "кошачьми" глазами.
"Змея", - подписала смайликами фото Элина.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Ух ты) пантера", "Эти глаза просто огонь", "Вау".
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