Известный американский хореограф, новый судья шоу «Танці з зірками» Макс Чмерковский рассказал, что ему подарило участие в украинском проекте.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Чмерковский опубликовал кадры, на которых позировал с победителями проекта и коллегами Екатериной Кухар и Владом Ямой.

«Я рад, что был частью «DWTS» Ukraine! Теперь и в Украине у меня есть семья. Спасибо всем, кто был причастен к этому шоу! Это незабываемо!», - подписал фото Чмерковский.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Поклонники отметили, что хотят видеть его судьей и в следующих сезонах.

«А мы как рады, такой замечательно талантливый соотечественник радовал нас своим талантом», «Макс, мы ждём вас в следующем сезоне в судьях, вы самый справедливый и честный судья, всегда интересно слушать», «Спасибо Вам за обалденное судейство», «Макс, вы были достойнейшим судьёй этого проекта», - пишут пользователи сети.

Как известно, Чмерковский много раз был участником американской версии проекта.

Напомним, что Максим Чмерковский покорил украинок новым фото.

А еще Politeka сообщала, что Чмерковский не сдержал чувств рядом с главным призом: "Наконец-то мы вместе!".

Также Politeka писала, что Чмерковский рассказал о своих ранах: "Я американский Дикусар".