Известная модель и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая стала ведущей в новом сезоне "Танцев со звездами" вместо Тины Кароль поделилась неожиданным откровением.
Как сообщает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук написала эмоциональный пост на своей странице в соцсети.
«Проект @tanci1plus1 - это ♥ с первого эфира! Три месяца пролетели необычайно быстро. В прошлое воскресенье я выходила из павильона со слезами на глазах. Все участники и команда стали особой частичкой моей жизни. Каждое воскресенье мы с @gorbunovyuriy с радостью выходили в прямой эфир, чтобы сделать ваш воскресный вечер настоящим, незабываемым праздником! Пока что не представляю своей жизни без этого шоу, ярких костюмов и криков поддержки в ґолдрумі», - написала ведущая.
Иванна Онуфрийчук рассказала о том, что стало для нее особым вызовом на проекте.
Внук Аллы Пугачевой после несчастья оказался на костылях: "Как-то так..."
В Одессе копы ворвались в забитую маршрутку и получили кучу прокленов, видео: "За людей никто не думает"
Обескураживающие кадры с 19-летней Кароль всплыли в Сети: "Волшебное яичко"
Просят отказаться от вакцины: в Киеве возле входа в больницу заметили скандальные плакаты, видео
Жизнь звезды шоу "X-Фактор" и "Голос" трагически оборвалась: "Затянуло в конвейер"
"Вести большое шоу после кого-то-очень не просто и для меня был это дополнительный вызов и мотивация!"- призналась она.
Напомним, ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук честно рассказала о работе в прямом эфире.
Как сообщала Politeka, ведущая "Танцев со звездами" и жена миллионера Онуфрийчук показала украинцам, на что тратит деньги.
Также Politeka писала, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук раскрыла тайну своих двух свадеб с миллионером.