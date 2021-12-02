Известная модель и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая стала ведущей в новом сезоне "Танцев со звездами" вместо Тины Кароль поделилась неожиданным откровением.

Как сообщает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук написала эмоциональный пост на своей странице в соцсети.

«Проект @tanci1plus1 - это ♥ с первого эфира! Три месяца пролетели необычайно быстро. В прошлое воскресенье я выходила из павильона со слезами на глазах. Все участники и команда стали особой частичкой моей жизни. Каждое воскресенье мы с @gorbunovyuriy с радостью выходили в прямой эфир, чтобы сделать ваш воскресный вечер настоящим, незабываемым праздником! Пока что не представляю своей жизни без этого шоу, ярких костюмов и криков поддержки в ґолдрумі», - написала ведущая.

Иванна Онуфрийчук рассказала о том, что стало для нее особым вызовом на проекте.

"Вести большое шоу после кого-то-очень не просто и для меня был это дополнительный вызов и мотивация!"- призналась она.

Напомним, ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук честно рассказала о работе в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, ведущая "Танцев со звездами" и жена миллионера Онуфрийчук показала украинцам, на что тратит деньги.

Также Politeka писала, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук раскрыла тайну своих двух свадеб с миллионером.