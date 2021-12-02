Ким Кардашьян - американская светская львица, бизнесвумен и звезда реалити-шоу, которая на днях была признана иконой стиля, удивила новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, 41-летнюю знаменитость в рамках премии People's Choice Awards 2021 официально признали иконой стиля за «чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля».

В своем новом посте на странице в Инстаграм Ким Кардашьян опубликовала фото, на котором предстала в невероятно притягательном наряде. Она позировала в обтягивающем черном блестящем платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру и изгибы.

Снимки восхитили пользователей Сети.

«Королева», Сногсшибательна», «Прекрасна, как всегда», «Божественна», - пишут в комментариях.

Вместе с тем особенно внимательные пользователи Сети заметили странные нюансы на снимках. В частности смутила область подмышек, которая выглядела слишком отретушированной.

«Знаешь, это нормально иметь подмышки, правда», - написали в комментариях.

Напомним, что Ким Кардашьян в мини-купальнике выставила напоказ свои достоинства: «Что за кошечка?».

Ранее Politeka писала, что Ким Кардашьян в крошечном купальнике пошалила в джакузи: "Дорвалась".

A еще Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами: «Ангел с небес».