В Сети сравнили фото супруга российской Примадонны Аллы Пугачевой Максима Галкина, когда он был маленьким, со снимком их сына Гарри.
Как сообщает Politeka.net, фото появились на одной из фан-страниц в соцсети.
У пользователей сети спросили, видят ли они сходство на снимках. В результате мнения разделились.
«Не похожи совсем», «Не похож. Разные», «Нет ничего общего», «Не волосы, не разрез глаз, не нос, не щёки, не губы», «Красавчики, сходства не вижу», - пишут одни.
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В то же время другие считают Гарри копией Максима Галкина.
«Конечно похожи, сын ведь», «Без условно Похожи. Красавцы», «Похожи, конечно! Максим! У Вас замечательные дети», «Сын своего отца! Это правда», «Сильно похоже», «Удивительно похожи», «Вылитый папочка», «Как две капля воды», - пишут в комментариях.
Как известно, в свое время Алла Пугачева и Максим Галин воспользовались услугами суррогатной матери, которая родила им двойняшек Гарри и Лизу.
Напомним, что Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.
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