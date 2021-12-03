В Сети сравнили фото супруга российской Примадонны Аллы Пугачевой Максима Галкина, когда он был маленьким, со снимком их сына Гарри.

Как сообщает Politeka.net, фото появились на одной из фан-страниц в соцсети.

У пользователей сети спросили, видят ли они сходство на снимках. В результате мнения разделились.

«Не похожи совсем», «Не похож. Разные», «Нет ничего общего», «Не волосы, не разрез глаз, не нос, не щёки, не губы», «Красавчики, сходства не вижу», - пишут одни.

В то же время другие считают Гарри копией Максима Галкина.

«Конечно похожи, сын ведь», «Без условно Похожи. Красавцы», «Похожи, конечно! Максим! У Вас замечательные дети», «Сын своего отца! Это правда», «Сильно похоже», «Удивительно похожи», «Вылитый папочка», «Как две капля воды», - пишут в комментариях.

Как известно, в свое время Алла Пугачева и Максим Галин воспользовались услугами суррогатной матери, которая родила им двойняшек Гарри и Лизу.

Напомним, что Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.

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