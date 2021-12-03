Светская львица Ким Кардашьян, которая после новости о разводе не стала закрываться в себе и даже нашла нового парня, всячески демонстрирует модные преображения в Инстаграм.

На странице в социальной сети Инстаграм Ким привыкла публиковать самые разные фото и видео, которые показывают ее исключительно с удачных сторон. Без макияжа или обработки Ким кадры не показывает, она просто продолжает интриговать образами.

Как можно увидеть из последних фото Ким Кардашьян в Инстаграм, она недавно решила устроить эксперимент с образами и выбрала довольно необычный лук для вечернего выхода в свет.

Черное платье из пайеток с огромным вырезом на бедре подчеркнуло пышные формы модели. А вот акцент на талии не остался незамеченным.

«Такая прекрасная; она может ничего не скрывать😍; в любом платье будет хороша; Это подштанники? Вы там еще не замерзли; нужно больше блесток; Эй, ты ломаешь интернет; Прекрасна, как всегда; Богиня😍; 😍😍красивая; Один из моих любимых 😫😫; Loveeee Kim😍; она знает себе цену», - пишут в сети.

Отметим, недавно 44-летний Канье Уэст признал, что совершал ошибки в их с Ким Кардашьян браке. Однако он серьезно настроен вновь сойтись с женой. По словам рэпера, он делал неприемлемые вещи, но он хочет искупить свои ошибки.

«Когда Бог воссоединит Кимье, это повлияет на миллионы семей. Они увидят, что могут пройти через все трудности», - заявил Канье Уэст во время благотворительного вечера.

Напомним, что Ким Кардашьян в мини-купальнике выставила напоказ свои достоинства: «Что за кошечка?».

Ранее Politeka писала, что Ким Кардашьян в крошечном купальнике пошалила в джакузи: "Дорвалась".

A еще Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами: «Ангел с небес».