Самый эпатажный участник "Танців з зірками" за все сезоны певец MELOVIN (Константин Бочаров) обескуражил судью этого шоу приму-балерину Екатерину Кухар.

24-летний MELOVIN, вылетев из "Танців з зірками" в 9-м выпуске, сделал неожиданное предложение Кухар. Артист хочет, чтобы балерина снялась в его будущем клипе. Об этом рассказала Кухар, подводя итоги пятого выпуска танцевального проекта, передает телеканал "1+1".

Судья "Танців з зірками" впала в ступор от предложения MELOVIN'а, но обещала подумать.

"Я была шокирована. Я взяла паузу. Я не знаю точно, потому что смотря, что он мне предложит. Я не ожидала. На самом деле, на 2022 год мне уже поступило предложение сняться в сериале и сняться в художественном фильме", - призналась Кухар.

Примечательно, что MELOVIN неоднократно "страдал" от строгого судейства балерины. Как-то Кухар заявила ему после очередного фиаско на паркете: "Пришло время отдавать проценты за кредит доверия, предоставленный вам зрителями. Я бы с удовольствием бросила вам спасительный жилет, но сможете ли вы им воспользоваться, Мел? Или будете идти на дно?".

Бочаров тогда удивил дерзким ответом на критику балерины, сказав, что это "ей не хватает спасательного круга, поскольку в свое время он ей не помог".

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