Известный шеф-повар и победитель популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко раскрыл свою тайну, о которой никому не рассказывал.

Как передает Politeka.net, Евгений Клопотенко является известным шеф-поваром. Он прославился благодаря своему участию в проекте "МастерШеф", где он показал свой талант и одержал победу.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Клопотенко решил поделиться своей тайной, о которой ранее никому не рассказывал.

"Я люблю опасность. Люблю быть дерзким. Внутри меня живет плохой парень. И у этого плохого парня есть тайна, которую он никому не рассказывал. Но, кажется, пора.

Я не могу постоянно быть лапочкой в ​​ваших глазах. Так вот каждый день я иду на риск и делаю одну непредсказуемую вещь. Несмотря на все правила морали. Ту же вещь, которая и подпитывает мою скверность. Вы можете, конечно, осуждать меня. Но пора познакомить вас с моим дьяволом. А ю реди?

Я разбавляю чай холодной водой. Уууууу. Почувствовали ли этот микс тестостерона и адреналина? Я не соблюдаю правила. Я - бунт. Думайте обо мне, что хотите. Если бы я слушал социум, то ходил бы с чертовски обожженным языком. Словно в мой рот налили лаву из ада. А мне это не подходит. Поэтому у меня есть собственные правила игры. Мне жаль, если я задел чувство чайных сомелье. Возможно, после этого признания я стал для многих из вас невыносимым. Может быть, вы не сможете после этого смотреть на меня. Но я ничего не могу сделать. Если здесь еще есть чайные бунтари – дайте о себе знать в комментариях", — поделился Евгений Клопотенко.

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