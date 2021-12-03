Известная украинская певица Алина Гросу, которая начала снова выступать в Украине и рассказывать о себе, поделилась яркими фото из новых съемок вместе с Олегом Машуковским.

В сети довольно часто обсуждают новые образы Алины Гросу, которая сменила прическу и теперь покоряет публику необычно длинными кудрявыми локонами. Причем не обходится без неловких случаев или вопросов в адрес молодой исполнительницы.

Как можно заметить, сейчас она не скучает, активно снимается в разных проектах и даже побывала на съемках новогодней программы с известными исполнителями. В этот раз в Инстаграм Гросу представила кадры с Олегом Машуковским.

«У этих двоих скоро премьера 🤪🤜🏼🤛🏼 в Роттердам 🙌🏽🤟🏼» - написала Алина под кадрами.

Поклонники отреагировали.

«Ждееееем😍😍😍 аа, я не могу, я тут от Касет кончаюсь, а уже новый хит👏; Очень ждем🔥 10.12?; Когда?; Самая красивая самая талантливая); Роттердам хороший хит!🔥; Наша супер малая, Алинка мандаринка❤; Жду не дождусь, а вы очень красивые и ты и @mashukovsky 😍😍😍😍жду премьеру 🤘🤘🤘».

Ранее в интервью телепрограмме "Зірковий шлях" Алина Гросу рассказала, готова ли она выйти замуж за на 12 лет старше Полянского после неудачного первого брака.

"Мне не очень хочется выходить замуж. Я была. Ничего не менялось, когда я полгода была замужем. Я в принципе люблю больше свободу, если честно. Но я понимаю, когда дети будут планироваться, тогда нужна семья, большая, крепкая. Но я не очень хочу из брака в брак прыгать, поэтому я хочу быть уверенной в Роме, у нас, в нашем будущем. И только тогда что-то решать", - написала Гросу.

Ранее Politeka писала, что репетиция к концерту Алины Гросу едва не закончилась трагедией для певицы: "Выпаду сейчас! Спустите!".

Напомним, что жена продюсера "Квартал 95" с Алиной Гросу померились красотами в купальниках: "Это трудный выбор"

A еще Politeka сообщала, что Алина Гросу в кожаном костюме довела до безумия возлюбленного Полянского: "Абракадабра".