Телеведущая Катя Осадчая, которая родила третьего сына 19 декабря, показала малыша, которому недавно стукнуло три месяца

Как пишет Politeka.net, 38-летняя Катя Осадчая стала в третий раз мамой 19 декабря. У телеведущей появился сын Даниил от мужа Юрия Горбунова. До этого Катя родила супругу сына Ивана в 2017 году. А первый сын у Осадчей появился в 2002 году от бывшего мужа Олега Полищука. На новом фото в Инстаграм Катя показала младшенького, которому недавно стукнуло три месяца.

На фото Катя была в белой маечке. Звезда держала малыша, показывая его только со спины.

"Так быстро растет наш Даниил", - написала Осадчая под фото.



Жена Дмитрия Монатика поставила "влюбленные" смайлики под публикацией Кати.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Пусть растет здоровым и успешным, вам к радости", "Блаженное фото", "Счастья вам и наслаждения!!!", "Уже большой, а ещё недавно только родился. Расти здоровым и счастливым, малыш!", "Катюша, какой он милый", "Как быстро растут наши дети", "Какой хороший карапузик".

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