Бывшая жена украинского исполнителя и продюсера Dzidzio певица Slavia похвасталась стройной фигурой, примеряв футболку спортивных болельщиков.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором выглядела просто сногсшибательно. На лице Slavia светилась улыбка.

«Друзья из США подарили футболки своих любимых команд. А за какие команды болеешь ты? Есть их футболка?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Как всегда красиво во всем!», «Невероятно красивая девушка», «Чисто как школьница», «Идеальная женщина», «Ваша улыбка покорит этот мир», - пишут пользователи сети.

Отметим, что около года назад Slavia заявила о себе как о сольной певице. Ее мужу DZIDZIO это не понравилось, о чем он заявлял в нескольких своих интервью. Позже выяснилось, что пара долгое время жила отдельно, а через время и вовсе решила расторгнуть брак. Артистка после развода дала несколько откровенных интервью, в которых честно рассказала о жизни со звездой.

Напомним, что DZIDZIO раскрыл подробности жизни со Slavia: «Это неправильно…».

Также Politeka сообщала, что DZIDZIO признался, почему откладывал развод со Slavia: "Мог это сделать...".

А еще Politeka сообщала, что Slavia показала, где живет после развода: "Я, наверное, единственная...".