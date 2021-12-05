Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, решила представить новый образ, в котором предстанет в новом эфире шоу "Маска".

Настя перед каждым эфиром показывает свои наряды, которые сразу обращают внимание на нее. Однако далеко не всегда образы Каменских положительно оценивают в сети из-за вырезов на декольте или довольно пестрых расцветок.

«Ничего не планируйте на этот вечер! 😘 Ведь в 21:00 мы с вами встречаемся в 7 выпуске шоу @maskaukrainetv Предупреждаю, оторваться будет невозможно 🤩» - пишет Настя.

Поклонники ответили по-разному на новый кадр:

«Ух какая девушка!😍; Красивая 😍; Красивая🤍; Ух ты какая мадам! 😍 обязательно посмотрим😉; Перфекто шик образ 🔥😍; Красотка🔥🔥; Смотрю всегда и слушаю , тоже с удовольствием!!!)); Женщина праздник😂здоровья удачи; Будем смотреть 👏🔥🙌; Маска опять!; Красиво; Вообще не похожа. Это не Ваш стиль. Кисти рук наверное не Ваши. С уважением к Вам; умеет себя преподнести, а по по-честному фигура у неё не идеал; Прости Настя, но ты умеешь просто себя преподать; грим и камера сделают из любого человека красавца».

Отметим, исполнительница уже второй раз является членом жюри шоу «Маска», поэтому в каждом эфире старается показывать разные наряды, эпатировать публику танцами или удивлять костюмами уже перед самим выпуском. Ранее в Инстаграм Каменских показала свой лук из прошлого эфира.

Настя выбрала необычный зеленый костюм с белыми полосами и белым пухом. Причем не обошлось без танцев и кривляний. Для Тик-Тока она постоянно снимает такие ролики.

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