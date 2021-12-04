Украинский певец и телеведущий Виталий Козловский решился на смелый эксперимент, поиграв с цветом волос и бороды - публика в восторге.
Так, 36-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в новом образе, передает Politeka.net. В волосах и бороде Козловского появилась седина.
"А вы любите снег?", - спросил он у своих подписчиков.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые отметили, что Козловскому идет легкая проседь.
"🔥 красивая фотосессия!"; "Какой красивый😍 как будто снежком присыпало😋 я обожаю снег 🌨️❄️⛄ зиму люблю, только когда зима настоящая - снег, небольшой мороз) а не так как обычно у нас - дождь, грязь и плюсовая температура 😞"; "Заснежило Вас? 😍 А Вам идет🔥"; "Вылитый Волкан Демирель🔥😢👏😁"; "Джек Фрост из "Хранителей снов")))"; "ну ты хорош в любом образе конечно, но как по мне, состариться ты ещё успеешь! 😍😍😍", - пишут в Сети.
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Это не первый эксперимент Козловского с внешностью. Ранее он уже удивлял, превратившись на некоторое время в платинового блондина. При этом певец оставил черную щетину на лице, что смотрелось весьма оригинально.
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