Жена музыканта Сергея Бабкина, Снежана, которая получила множество критики после интервью с мужем о его изменах, продолжает активно вести социальные сети.

Снежана Бабкина получила массовую критику в сети после рассказа о том, как ее супруг в начале брака массово ей изменял и она все равно простила мужчину и даже теперь якобы доверяет ему. После этого в Инстаграм Бабкиной часто можно заметить резкие высказывания по любому поводу среди аудитории.

В этот же раз она решила акцентировать внимание на своем кадре из новой фотосессии. Бабкина позировала в красном гольфе, повернувшись в сторону от объектива и делая акцент на внешности вблизи.

«Девчонки 😱 Зависть - так себе чувство, но кому-то из вас точно можно будет позавидовать!» - высказалась Снежана и рассказала об условиях своего конкурса, которым привлекла внимание множества поклонников.

Как известно, Снежана Бабкина - танцовщица и актриса, а с некоторых пор и блогерша, в своем Инстаграм она делится личным, а также на фото хвастаться хорошим настроением.

Этот раз не стал исключением: на фото артистка улыбалась, а ее глаза просто светились от счастья, что заметили пользователи Сети.

"Всех с первым днем Зимы!❄️Люблю! Целую!!!💋 Будьте здоровенькие!🙌🏻", - написала Снежана Бабкина.

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