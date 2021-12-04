Как реагирует на такое поведение мама?

Повзрослевшая дочь известной певицы Ани Лорак привлекает внимание поклонников нелепыми видео, которые сама же и выкладывает в социальной сети Instagram.

Как пишет Politeka.net, 10-летняя София Муратовна Налчаджиоглу разместила новый короткий ролик, на котором засветила интерьер роскошного дома.

Девочка, одетая в платье с принтом авокадо, который в последнее время так любят дети, решила подурачиться на камеру.

Соня при помощи фотоэффектов сделала себе рожки, а также нарисовала под глазом звезду и полумесяц - эмблему Турции. В таком виде они принялась кривляться под агрессивную музыку.

Отметим, что София Налчаджиоглу, дочь певицы Каролины Куек (Ани Лорак) и турецкого бизнесмена, не первый раз создает видеоролики самостоятельно, используя различные фильтры. Чаще всего девочка появляется в кадре с макияжем и в накладных эльфийских ушках.

Как реагирует на странное поведение ребенка ее мама - не известно.

Напомним, юная дочь Ани Лорак повеселилась на празднике у подружки, поразив видом

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