Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые быстро стали звездами в социальной сети Инстаграм, порадовали поклонников трогательным видео в новогоднем стиле.
В этот раз Максим Галкин решил показать, не только то, как проводит время с детьми, но и умеет с ними быть в разных ролях. В этот раз Галкин специально с Лизой и Гарриком устроил съемку в новогоднем стиле для рекламы.
«Что мы начинаем ждать с нетерпением уже в начале декабря? Конечно же Новый Год - это наш любимый семейный праздник, который полон сюрпризов не только для детей, но и для взрослых - не забывайте об этом! А что может быть отличным сюрпризом, как не подарки?» - пишет Галкин под видео.
Поклонники бурно отреагировали, раскритиковав рекламную продукцию:
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«У Максима такие красивые белые зубы,что кажется, что отбеливание это еще одно чудесное свойство колбасы Черкизово !))); Какие светлые дети ❤️; самые красивые и милые дети😍; Дети чудо 😍❤️; Какие красивые!!! 🔥❤; Вот и я думаю...Чудо! Максим, только честно, вы это едите?😉; Интересно, вы сами это едите?!Сколько же заплатили Максиму, чтоб он заставлял рекламировать эту искусственную гадость ? Лучше что нибудь полезное для детей».
Как известно, Лиза и Гарри Галкины стали в короткий срок популярны в сети после того, как артисты начали публиковать кадры с ними. Галкин и Пугачева не раз рассказывали, что очень гордятся детьми и теперь всячески планируют поддерживать из начинания.
Напомним, что Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.
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